استئناف العمل بمشروع ماء السماوة الكبير

2020/09/05 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستأنف الشركة المنفذة لمشروع ماء السماوة الكبير البالغة كلفته 186 مليار دينار، العمل به مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير ماء المثنى محمد طالب في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الشركة المنفذة لمشروع ماء السماوة الكبير، تعهدت باستئناف العمل به مطلع الشهر المقبل، وتقديم جداول جديدة للتنفيذ بعد تسهيل دخول ملاكاتها الأجنبية”.

واشار إلى أن “المشروع البالغة كلفته 186 مليار دينار وتوقف عند نسبة انجاز تجاوزت الـ 63 بالمئة، يضم خزانات ضخمة وأحواضا للتصفية والترسيب وخطوطا ناقلة”، مؤكدا انه “سيقضي على مشكلة شح المياه في مناطق المحافظة حال اكتماله”.



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