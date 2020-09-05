اجتماع الأمناء العامون والمجتمع المدنى - محسن ابو رمضان

2020/09/05 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان اجتماع الأمناء العامون والمجتمع المدني.



نظرت قطاعات واسعة من شعبنا ومن ضمنها ممثلي منظمات المجتمع المدني باهتمام وبقليل من التفاؤل لاجتماع الأمناء العامون الذي تم مؤخرا ببن رام اللة وبيروت.



ولا شك بأن الاجتماع يعتبر ذو اهمية نوعية ومميزة وذلك بسبب انقطاعة لمدة طويلة بسبب الانقسام وكذلك بسبب التحديات العاصفة والمحدقة بالقضية الوطنية لشعبنا والمجسدة بصفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع في تج ......





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