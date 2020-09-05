2020/09/05 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، تحرير مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق من الخطف في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان انه “بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة؛ اجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني”.

وأوضح ان “الجهود اسفرت بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام”.

وبين ان “المفرزة عثرت المفرزة على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش”.

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