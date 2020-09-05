اعتقالات خلال احتجاجات مناهضة للإغلاق في استراليا

2020/09/05 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة عدة أشخاص في مسيرة مناهضة للإغلاق في ولاية فيكتوريا الأسترالية الموبوءة بفيروس كورونا اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة قد حذرت من الاحتجاجات “غير القانونية” المناهضة للإغلاق، التي كان من المتوقع أن تجذب مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة ملبورن.

وقد تم بالفعل اعتقال 4 أشخاص هذا الأسبوع ووجهت إليهم تهمة التحريض بسبب ما يسمى بمسيرات “يوم الحرية” في نهاية الأسبوع.

ونشرت أخبار التاسعة في ملبورن صوراً لوجود مكثف للشرطة، واشتباكات مع المتظاهرين في تجمع حاشد عند ضريح الذكرى بالمدينة.

وأشارت وكالة “اسوشيتد برس الأسترالية” إلى أن نحو 300 شخص شاركوا في المسيرة وقد وقعت أحداث عنف، وأضافت أن أحد مصوريها شاهد الشرطة تعتقل 20 شخصاص ووصف الأجواء بأنها “متوترة”.

وقالت الشرطة إنها لن تعلق على الاعتقالات في ظل استمرار الاحتجاجات.

يذكر أن الولاية تخضع لإغلاق صارم في مرحلته الرابعة، وهي أقسى قيود تفرض في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، وتشمل القيود حظر تجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، ووضع حد للسفر يبلغ 5 كيلومترات، والسماح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة يومياً.

وأعلنت ولاية فيكتوريا اليوم تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 11 حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات في الولاية إلى 661 والإجمالي الوطني إلى 748.

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