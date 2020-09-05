متظاهرون يعيدون غلق ساحة الساعة في الديوانية بعد انتهاء مراسيم عاشوراء

2020/09/05 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

اعلن متظاهرو محافظة الديوانية، السبت، (05 أيلول، 2020)، إعادة غلق ساحة الساعة وسط المحافظة متظاهرون يعيدون غلق ساحة الشهداء في الديوانية بعد انتهاء مراسيم عاشوراء.

وقال المتظاهرون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا واحترامآ لعاشوراء والزخم المروري بسبب المواكب الحسينيه ومراسيم الدفنه تم فتح ساحه الشهداء في الديوانيه في بداية محرم الحرام الان".

واضاف البيان :"بعد انتهاء المراسيم تجمع الثوار الاحرار وتم غلق الساحه واعادة تنظيم الصفوف وتنظيف الساحه من المبتزين وتم نصب اول موكب حسيني خدمي الان داخل الساحه وستكون لنا نشاطات اخرى لذكر وتخليد شهدائنا الابرار".

وتابع أن "الساحه الان مغلقه يا اهلنا لاتخذلوننا كما خذل من قبل الحسين ومسلم عليهم السلام ننتظر حضوركم ".

وكانت القوات الأمنية في محافظة الديوانية، اتفقت الأربعاء (19 آب 2020)، مع معتصمي المحافظة على إعادة فتح ساحة الساعة، المخصصة للاعتصام بعد 10 أشهر على اغلاقها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه تم فتح ساحة الساعة "ساحة التظاهرات"، وفتح الشوارع المؤدية لها، تزامناً مع انطلاق مراسم شهر محرم، وغلق شارع المواكب، ما يسبب زخماً كبيراً في حركة السير.

وأضاف، أن القوات الأمنية والمتظاهرين اتفقوا على اعادة فتح ساحة الساعة والشوارع لتسهيل حركة السير في المدينة، خلال شهر محرم فقط، أما المحافظة فسيتم اغلاق كافة البوابات بالصبات الكونكريتية.

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