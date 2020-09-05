نسب انجاز متقدمة في مشروع ملعب الميناء الأولمبي

2020/09/05 | 09:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان نسب انجاز مشروع ملعب الميناء الأولمبي، وصل الى مراحل متقدمة.

وقال درجال في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “مشروع ملعب الميناء الاولمبي 30 الف متفرج، قطع شوطا مهما في رحلة الانجاز الفعلي المنفذ الذي وصل الى 76،6%”.

وأضاف ان “نسبة الانجاز الفعلي المنفذ مع المواد الاستيرادية والمواد المطروحة، تصل الى 89% وفق تقرير العمل للمشروع الذي تنفذه شركة انوار سرى لصالح وزارة الشباب والرياضة”.

وبين أن “اعمال الانهاءات والتشطيبات والتي اطلعنا عليها من خلال التقارير الفنية من مكتب المهندس المقيم لازالت متواصلة”.



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