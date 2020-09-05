الانواء الجوية تتوقع طقسا مشمسا وحارا جدا خلال اليومين المقبلين

2020/09/05 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا وحارا جدا .وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون مشمسا وحارا جدا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، مدى الرؤية )8-10 )كم ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس مشمسا حارا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 45 مئوية ، وفي البصرة الصغرى 31 والعظمى 48 .واضاف " ان طقس الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا وحار جدا ، درجات الحرارة ترتفع قليلا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 )كم/س ، مدى الرؤية )8-10 )كم ، اما في المنطقة الشمالية ، سيكون الطقس مشمسا حارا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"./انتهى9

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