2020/09/05 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ حرر جهاز الأمن الوطني في بغداد مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق ( اردني الجنسية ) من الخطف في بغداد.وذكر بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ انه بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة ، اجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، واسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة ايام، وقد عثرت المفرزة على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق ( اردني الجنسية )من الخطف في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق ( اردني الجنسية )من الخطف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).