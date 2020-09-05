الصحة العالمية تبدد الآمال بالتوصل للقاح سريع ضد كورونا

2020/09/05 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد حتى منتصف عام 2021.ورحبت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة بحقيقة أن "عدداً كبيراً من اللقاحات التجريبية دخلت الآن المراحل التجريبية الأخيرة التي عادة ما تشمل عشرات آلاف الأشخاص"، مشيرة الى انه "في ما يتعلق بجدول زمني واقعي، لا نتوقع حقاً أن نرى اللقاح يُعطى على نطاق واسع حتى منتصف العام المقبل" بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس.واكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان "المنظمة لن تعتمد أي لقاح ما لم يكن فعالاً وآمناً".ووافقت روسيا بالفعل على لقاح أفادت دراسة بشأنه نشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية أن المرضى المشاركين في الاختبارات المبكرة طوروا أجساماً مضادة بدون أي آثار سلبية خطيرة./انتهى10

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