عودة مشروطة للنشاط الرياضي في العراق

2020/09/05 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، ان عودة النشاط الرياضي في العراق، ستكون مشروطة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “خلال اتصال هاتفي جمعني بنائب رئيس لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، أكد لي أن النشاط الرياضي سيعود خلال الأسبوع الحالي”.

وأوضح ان “عودة النشاط الرياضي ستكون مشروطة مع فرض إجراءات حازمة بالوقاية من خلال تعفير المنشآت الرياضية والالتزام بإجراءات الصحة وكذلك إقامة المباريات من دون جمهور”.

وكان النشاط الرياضي قد توقف منذ 19 اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.



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