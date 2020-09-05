امانة بغداد: لاول مرة.. زقاق نموذجي في حسينية المعامل

2020/09/05 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت امانة بغداد، السبت، ان فرقها قامت بالمشاركة مع أهالي المنقطة بتأهيل وتزيين زقاق نموذجي في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الاامنة في بيان ان “امانة بغداد تعلن عن قيام ملاكاتها في قسم المعامل البلدي وبالتعاون والعمل المشترك مع فريق من المتطوعين من اهالي المنطقة بتأهيل وتزيين الزقاق 61 المحلة 771 ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة والتي عملت الامانة على خدمتها بالبنى التحتية والاكساء مؤخراً”.

وأوضحت أن “الاعمال تضمنت تزيين وتشجير الزقاق بالاضافة الى صبغ الارصفة واعمال اخرى مختلفة ، ويأتي هذا العمل ضمن حملات الدعم التي تقوم بها امانة بغداد لسكان الازقة الذين يساهمون في تنظيف وتزيين ازقتهم”.

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