النزاهة النيابية تعلق على لجنة القضايا الكبرى و

2020/09/05 | 10:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أكدت لجنة النزاهة النيابية، استعدادها لتقديم الدعم إلى اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى خطوة جيدة"، مشيرًا إلى أن "لجنة النزاهة النيابية أوصلت بعض الملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية".

وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء رحب بملاحظات لجنة النزاهة النيابية وعمل بها"، لافتًا إلى أن "هذه اللجنة تنطلق من القانون بعكس الصيغة التي بني عليها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي صيغة مخالفة للدستور والقانون، ما جعل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عاجزًا عن تقديم أي شيء"، في إشارة إلى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وتابع أن "لجنة النزاهة النيابية تبارك جهود رئيس مجلس الوزراء بخصوص مكافحة الفساد وتبدي دعمها الكامل لخطواته".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، في 3 أيلول/سبتمبر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

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