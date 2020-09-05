2020/09/05 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تشيد بجهود وزارة النفط

أشاد الأمين العام للدول المصدرة للنفط أوبك محمد باريكندو، اليوم الجمعة، بالجهود المتميزة لوزارة النفط واللجنة العليا المنظمة لاحتفالية "أوبك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تحصي نتائج العملية الامنية في حسينية المعامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تحصي نتائج العملية الامنية في حسينية المعامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).