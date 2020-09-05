2020/09/05 | 10:09 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 5 سبتمبر 2020 | 09:50 صباحاً | عدد القراءات : 37

اقليم كردستان يعلن مضمون اجتماع نيجيرفان بارزاني مع أردوغان

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني بحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة جملة من القضايا ومنها المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد وآخر الخطوات لمعالجة الخلافات، والتوترات الحدودية والأوضاع العامة في العراق.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان : إن نيجيرفان بارزاني اجتمع امس مع الرئيس التركي في أنقرة، مبينةً أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على رغبة الطرفين بالمضي قدماً في تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، وخاصة توسيع ورفع حجم التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاقتصادية، كما سلطا الضوء على فرص العمل والاستثمارات التركية في القطاعات المختلفة بإقليم كردستان.

كما استعرض الجانبان نبذة عن تفشي جائحة كورونا وكيفية مواجهتها وتداعياتها، وفي هذا السياق أكد الرئيس التركي أن بلاده "مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم لإقليم كردستان، وإرسال كافة المستلزمات الصحية والطبية".

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التطرق للمباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية وآخر الخطوات المتخذة لحل الخلافات، والتوترات الحدودية، إضافة إلى الأوضاع العامة في العراق وجهود التصدي لمخاطر داعش.

كما تناولا آخر تطورات أوضاع المنطقة عموماً وجهود إرساء الاستقرار فيها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر في الاجتماع

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