2020/09/05 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، إن العراق حافظ على موقعه في المركز 38 عالميا لأكبر احتياطي للذهب لشهر آب الماضي.

وبحسب الجدول الذي نشره المجلس العالمي للذهب جاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا.

وأشار إلى أن “احتياطيات العراق من الذهب بلغت 96.3 طن وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى”، مبيناً أن “آخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن”.

وأضاف: “إجمالي المشتريات من قبل الدول لشهر آب بلغ 27.2 طن حيث اشترت تركيا 19.4 أطنان وقطر 3.1 طن والهند 2.8 أطنان وكازاخستان 1.9 اطنان، فيما بلغت إجمالي المبيعات 17.7 أطنان”.

شاهد أيضاً:

انفوغرافيك …العراق يحتل الخامس بقائمة احتياطات الذهب العربية

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عربياً وعالمياً.. تعرف على مركز العراق لأكبر احتياطي للذهب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عربياً وعالمياً.. تعرف على مركز العراق لأكبر احتياطي للذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).