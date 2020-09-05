شاركت فيها 4 قطعات.. تفاصيل العمليات الأمنية الواسعة في بغداد والبصرة

2020/09/05 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية شرعت اليوم السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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