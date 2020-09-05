إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 26.4 مليون في العالم

2020/09/05 | 10:09 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم في الوقت الذي يتواصل سباق العثور على لقاح ضد "كوفيد-19" .وأظهر إحصاء لـ "رويترز" أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم كما توفي 868963 جراء الوباء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و165 ألفاً و332 إصابة، و186768 حالة وفاة.



وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و41 ألفاً و638 إصابة و124614 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفاً و747 إصابة و68472 حالة وفاة.



وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليوناً و15 ألفاً و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1378 حالة إصابة جديدة إلى 248997 في المجمل.وأوضح المعهد تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9324.

ترمب يشيد بالإجراءات لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده قامت بإجراءات جيدة بشأن أزمة كورونا قائلاً: "لو لم نقم بما قمنا به لكانت حصيلة وفيات الوباء تجاوزت المليونين".

من جهة أخرى، انتقد البيت الأبيض مخاوف عبّرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أميركي بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا من دون أن تستكمل التجارب كافة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس ترمب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.



وكانت المنظمة قد قالت في الآونة الأخيرة إن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح كوفيد-19 لضمان التوزيع العادل للقاحات.

مصر تسجل 157 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة مقارنة بـ 145 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالة تم شفاؤها، و 5495 حالة وفاة".

العراق يسجل رقماً قياسياً

وسجل العراق الجمعة رقماً قياسياً من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادراً على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.

وأحصى العراق الجمعة 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252075 إصابة، بينها 7359 وفاة و191368 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.

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وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى "التجمعات الكبيرة" التي جرت في الآونة الأخيرة من دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي، بخاصة خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وكانت السلطات العراقية اتخذت إجراءات في كربلاء لمنع انتشار الفيروس، بينها رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة وتوزيع أقنعة على الزوار المكشوفي الوجه وقياس درجات حرارة الوافدين، لكنها إجراءات غير كافية بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة "على الرغم من التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، من دون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات".

وأضافت أن من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات "بالتصاعد في الأيام المقبلة، الأمر الذي نخشى من أن يؤدي إلى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وقبل إحياء ذكرى عاشوراء، كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في العراق يرتفع "بمعدل ينذر بالخطر".



وقالت إن على العراق الذي يمتلك نظاماً صحياً يواجه صعوبات منذ سنوات، اتخاذ إجراءات لإنهاء تفشي المرض في المجتمع "بأي ثمن".

الصين وكوريا الجنوبية

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت (5 سبتمبر)، إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، انخفاضاً من 25 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 20 يوماً متتالية من دون إصابات محلية.وتراجع أيضاً عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى ثمانية مقابل 26 في اليوم السابق.



ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في البر الرئيسي الآن 85112، في حين ظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.من جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وذلك في أقل حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع بعد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة لمواجهة موجة عدوى ثانية.وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 21010 حالات إصابة و333 وفاة.وكان العدد المسجل الجمعة أقل حصيلة إصابات منذ ظهور بؤرة عدوى في كنيسة حضر أعضاؤها تجمعاً سياسياً ضخماً يوم 15 أغسطس آب.

البرازيل والمكسيككما سجلت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، 51194 حالة إصابة جديدة مؤكَدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فضلاً عن 907 وفيات.وسجلت البرازيل نحو أربعة ملايين ومئة ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره وذلك في ثاني أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.



وفي ظل مؤشرات إلى تراجع انتشار الفيروس في أكبر بلدان أميركا الجنوبية، فمن المحتمل أن تتقدم الهند من الترتيب الثالث إلى الثاني عالمياً خلال أيام.وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 125521 شخصاً في البرازيل.

كذلك، ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و522 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 623090 إصابة و66851 وفاة.وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

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