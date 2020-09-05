2020/09/05 | 10:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في واشنطن يوم 10 يناير كانون الثاني 2020.تصوير: كيفن لامارك - رويترز.واشنطن (رويترز) - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد...تم ذلك على المستوى المناسب”.إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد واقعة تصادم لقوات في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد واقعة تصادم لقوات في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).