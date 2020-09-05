الشابندر: اي حكومة عراقية لن تصمد اسبوعاً واحداً في حال فكرت بالتطبيع مع اسرائيل

2020/09/05 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى السياسي العراقي عزت الشابندر، أن العراق هي الدولة الأخيرة التي يمكن أن تمضي نحو التطبيع مع اسرائيل، مشيراً إلى أن أي حكومة عراقية لن تصمد اسبوعاً واحداً بحال فكرت بهذا التطبيع.وقال الشابندر إن العراق لم يعطي رأياً بشأن … Readmore

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