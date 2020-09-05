تعرف على اسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة

2020/09/05 | 10:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الاجنبية في العراق، اليوم، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.





وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1235 ديناراً، أي 123 ألفاً و 500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1225 ديناراً، أي 122 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

محمد

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