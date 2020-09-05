إجرام كربلاء تقبض على 23 متهما

2020/09/05 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن أعتقال 23متهما وذلك لقيامهم بجرائم جنائية وآخرون صدرت بحقهم أوامر قضائية.وقالت شرطة كربلاء في بيان، ان “تمكنت مفارز مكافحة الإجرام بعد المتابعة والتحريات القبض على 23متهما أرتكبوا جرائم جنائية وصدرت بحقهم أوامر من القضاء العراقي”.وأضاف البيان، ان “المتهمين تمت إحالتهم الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات […]

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