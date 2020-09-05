الاعرجي يستغرب من اعتراض البعض على تشكيل لجنة التحقيق بالفساد

2020/09/05 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، استغرابه من اعتراض البعض على عمل لجنة التحقيق بالفساد.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إن “اعتراض بعض الأطراف على تشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق بقضايا الفساد والجرائم الهامة، يجبرنا على وضع ألف علامة إستفهام.



مِن الواجب على الجميع دعم تشكيلها كونها مطلباً شعبياً ووطنياً ملحاً”.

واضاف “ليعلم الكاظمي أن نتائج عمل هذه اللجنة ستكون المعيار الأهم لنجاحه أو فشله!”.

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