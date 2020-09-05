تعرف على أكبر منتجع سياحي تنفذه هيئة استثمار بغداد

2020/09/05 | 10:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة استثمار بغداد السبت، أنها تنفذ أضخم منتجع سياحي ترفيهي في البلاد بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد بمساحة تزيد على 53 دونما....

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