القانونية النيابية: جلسة اليوم ستشهد عرض التقرير النهائي المتعلق بالدوائر المتعددة

2020/09/05 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية ، السبت ، أن جلسة اليوم ستشهد عرض التقرير النهائي المتعلق بالدوائر المتعددة ، مبينة أن الأمر سيترك للقوى السياسية داخل المجلس.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب أنهت تقريرها النهائي بشأن الدوائر المتعددة لعرضه أمام البرلمان في جلسة اليوم”.

وأضاف أن “مجلس النواب سيطلع على ملاحظات أعضاء البرلمان”، مشيرا إلى أن “الأمر سيترك للقوى السياسية هي من تقرر اعتماد الدوائر المتعددة أوجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة او دائرتين انتخابيتين”.



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