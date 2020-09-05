إيران تبدأ العام الدراسي في صفوف وسط انتقادات حادة

2020/09/05 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني العام الدراسي الجديد وسط انتقادات حادة طالت الحكومة لقرارها استئناف التعليم بظل الظروف الصحية بسبب كورونا، وتوقعات بتفاقم الوضع مع حلول الخريف.ودعا روحاني خلال مراسم الافتتاح، عبر اتصال بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع إحدى المدارس، غرب العاصمة طهران، لأن تكون المدارس لهذا العام أشبه بالثكنة العسكرية من حيث الانضباط […]

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