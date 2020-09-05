2020/09/05 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقترح جديد في البرلمان بديلا عن التعداد السكاني لاحتساب الدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقترح جديد في البرلمان بديلا عن التعداد السكاني لاحتساب الدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).