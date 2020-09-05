الأمن الوطني يحرر مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق من الخطف

2020/09/05 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، عن تحرير مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق كان مختطفا شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه ” بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة؛ اجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، واسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام”.

وأضاف البيان، أن “المفرزة عثرت على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش”.



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