شرطة البصرة تتحدث عن ’استراتيجية جديدة’ لحفظ الأمن والاستقرار

2020/09/05 | 11:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن استراتيجية جديدة لحفظ الأمن والاستقرار.



وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة البصرة العميد باسم غانم المالكي في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (5 ايلول 2020)، إن "مديرية شرطة البصرة وضعت خططاً أمنية لاستراتيجية جديدة مع تغيير أسلوب العمل بغية المحافظة على أمن واستقرار المحافظة".

وأضاف أن "من بين هذه الخطط تكثيف الجهود مع تعزيز أمني لإلقاء القبض على متهمين ومطلوبين للقضاء بصورة سريعة جداً بجرائم مختلفة مثل (مروجي المواد المخدرة ،وعصابات السطو المسلح، وجرائم القتل والخطف ،ومن يقوم بتهديد المواطنين ،والنصب والاحتيال ،وكذلك مسببو النزاعات والخلافات العشائرية ، وسرقة الدراجات النارية ،وغيرها من الجرائم )".

وأشار إلى أنه "سيتم اعتماد أسلوب الشرطة الموجهة نحو الجريمة، أي أن التعامل مع الجريمة وجرائم النزاعات العشائرية سيكون لها أسلوب خاص بالتركيز على الأماكن النوعية لهذه الجريمة، والأشخاص المجرمين النوعيين، أي كل جريمة سيكون لها أسلوب خاص بالتعامل معها، بدلا من أسلوب رد الفعل بإتجاه الجرائم والتعامل مع كل الجرائم بنمط وأسلوب واحد، ولذا نشاهد أن هنالك شرطة مختصة بتعامل خاص مع الجرائم العشائرية بأسلوب إلقاء القبض على المجرمين النوعيين في كل جريمة".

وأضاف أن "هناك خططاً أمنية توضع تباعاً لكل ظرف، أي حسب الظروف الراهنة، وتتغير مع معطيات وخصوصيات الموقف والظروف، فمثلاً شهر محرم له خطة أمنية خاصة، كذلك بدء الدوام وزيادة الحركة بالتأكيد ستكون هناك خطة أمنية جديدة تتماشى مع بدء الدوام للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

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