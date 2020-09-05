كبرى الشركات المطورة للقاح كورونا تطلق تعهدا هاما

2020/09/05 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحیفة وول ستریت جورنال أن عددا من الشركات المطورة للقاحات كوفید-91، ومنها فایزر وجونسون اند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.

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