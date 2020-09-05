الإعلام الأمني: انطلاق عملية في حسينية المعامل لنزع سلاح النزاعات منها

2020/09/05 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن شهدت منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها تسببت بإزهاق ارواح الابرياء دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم.

بيان لخلية الإعلام الأمني ذكر أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها شرعت بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والاستقرار فيها، مبينة أن الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون.وأشار البيان الى أن القوات الأمنية ستصل الى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، داعيا المواطنين الى التعاون التام، مؤكداً أن القوات مخولة بكامل الصلاحيات، كون حيازة الأسلحة المتوسطة جريمة يعاقب عليها القانون.

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