الرافدين يمنح قروض ٥٠ مليون للموظفين و٣٠ للمواطنين لتاهيل الدور السكنية

2020/09/05 | 11:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن منحه قروضا تصل لـ50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين.وقال المصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن”.وأضاف البيان، ان “مدة تسديد القرض 10 سنوات مشيرا الى ان التقديم على قرض الترميم وتاهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض”.



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