المحمداوي: عقود الكهرباء الاستثمارية أخطر من جولات التراخيص النفطية

2020/09/05 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أنتقد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة ” تأخذ أو تدفع” (Take-or-pay) والتي تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية، مؤكداً ضرورة إيقاف هذه الصيغة من التعاقدات أو استبدالها بصيغة أخرى.وقال المحمداوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه […]

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