ترمب يدعو وسائل إعلام بلاده إلى التركيز على أنشطة الصين بدلا عن روسيا

2020/09/05 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسائل الاعلام في بلاده إلى تركيز الاهتمام على أنشطة الصين بدلا عن روسيا.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين هي الدولة التي يجب التركيز عليها وليس روسيا، مضيفا أن إعادة النظر فيما يحدث في العالم يثبت أن ما تفعله بكين أكثر هو الأسوأ تأثيرا، فيما أشار إلى أن ما تسبب به فيروس كورونا لنحو مئة وثمان وثمانين دولة كان سببه الصين التي ما زالت تخفي أسراره عن العالم.

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