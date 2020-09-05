الزائر الثقيل مستمر في العراق والاثنين يزيد غلته في المنطقتين الوسطى والجنوبية

2020/09/05 | 11:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستمر موجة الحرارة التي عصفت بالبلاد مطلع ايلول حتى الاربعاء المقبل مع توقعات باستمرار الموجهة حتى الثلث الاخير من الشهر الجاري.حيث تسجل المنطقة الوسطى هذا اليوم طقساً مشمساً حاراً جداً، ولا تغيير عن درجات الحرارة يوم امس، والمنطقة الشمالية تسجل طقساً مشمساً حاراً مع ثبات درجات الحرارة كاليوم السابق.اما المنطقة الجنوبية فلا تختلف حالاً عن المنطقة الوسطى.وتشهد درجات الحرارة يوم الاثنين ارتفاعاً جديداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد.أدناه الحالة الجوية الكاملة لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة: محمد

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