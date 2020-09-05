انطلاق التصويت للإنتخابات الأمريكية عبر البريد في ولاية كارولاينا

2020/09/05 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 في ولاية نورث كارولاينا فعليا، حيث باشرت الولاية بإرسال بطاقات الاقتراع الأولى إلى أكثر من 618 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد.وباستلام بطاقات الاقتراع، يبدأ سباق انتخابي مدته ثمانية أسابيع، ينتهي في تشرين الثاني المقبل، في الولاية التي يعتبرها البعض من الولايات /المتأرجحة/ فيما يخص ميول التصويت.ومع […]

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