استثمار بغداد تكشف تفاصيل تنفيذ أكبر منتجع سياحي في البلاد

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداكدت هيئة استثمار بغداد، السبت، أنها تنفذ أضخم منتجع سياحي ترفيهي في البلاد بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد بمساحة تزيد على 53 دونما.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديث للصحيفة الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضمن مشاريعها بقطاع السياحة والترفيه، منحت اجازة استثمارية لاحدى شركات القطاع الخاص، لانشاء أضخم منتجع سياحي ترفيهي على مستوى البلاد في منطقة الدورة قرب جسر الطابقين ليكون مكملا لسلسلة المشاريع السياحية الترفيهية في العاصمة".

وأضاف الزاملي، "يمتاز المنتجع بمساحته الكبيرة التي تتجاوز 53 دونما، وسيوفر الكثير من الخدمات والفعاليات والأنشطة الترفيهية مما يميزه عن بقية المشاريع المماثلة المنفذة حاليا، ويضم برجا فندقيا مكونا من 26 طبقة، ومدينة مائية، ومركزا تجاريا، ومكتبة، ومدينة ألعاب مغلقة، اضافة الى مساحات خضر".

وتابع الزاملي ان "المنتجع سيضم ايضا مركزا تجاريا اطلقت عليه تسمية (العراق مول) يحتوي على أربعة طبقات يجري تنفيذها على مستوى عال جداً من البناء وبأسلوب عصري ومميز"، موضحا ان "الملاكات الهندسية والفنية للهيئة أشرت تسارعاً بنسب الإنجاز لا سيما ان الشركة المنفذة له حرصت على استمرارية تنفيذه رغم الظروف الحالية التي تواجهها البلاد في مواجهة جائحة كورونا".

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