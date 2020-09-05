روسيا تتوقع ارتفاعاً في أسعار النفط عام 2021 : سيصل إلى 65 دولارا للبرميل

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك انخفاض الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره إلى نحو 65 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقال نوفاك إن “الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا”، مؤكداً أن “أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام المقبل، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب”، بحسب رويترز.

وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 5% في آب إلى 9.86 مليون برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يومياً في تموز.

وقررت مجموعة من الدول المنتجة للنفط أوبك+ تخفيف قيود إنتاج الخام، فيما كانت الدول المنضوية في منظمة أوبك، وحلفاؤها، توصلت إلى اتفاق بتخفيض إنتاج النفط.

وبحسب الاتفاق، يتعين على روسيا أن تنتج تسعة ملايين برميل من النفط بدءا من الشهر الجاري.



ولا يشمل الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز، وتضخ روسيا في المتوسط 700-800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، ما يعني أن الإنتاج يتماشى بصفة عامة مع حصتها العالمية منذ بداية الشهر الجاري.

يذكر أن العراق أيضاً يواجه صعوبات بعد ضغوط من أعضاء منظمة أوبك+ حول زيادة الإنتاج النفطي الخاص به خلال الشهرين الأخيرين، ما دعا وزير النفط لتأكيد التزام البلاد بالاتفاق النفطي.

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