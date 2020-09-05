وزير الداخلية: لن نحيد عن تنفيذ القانون وما تقوم به الأجهزة الأمنية سيأتي بنتائج إيجابية

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية سيأتي بنتائج إيجابية، في إشارة إلى العملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في بغداد والبصرة.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي".





وأضاف، أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج عملية نزع السلاح في حسينية المعامل، مبينة أن القوات الامنية اكملت واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل، وانتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد ان أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها".

واضاف البيان أن "نتائج واجب حسينية المعامل اسفرت عن القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17مسدس 8 رمانات يدوية و3 اجهزة اتصال موترلا و70 مخزن بندقية واعتدة مختلفة، فضلا عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبط تجهيزات ( دروع جعب صدريه مختلفة ناظور ) و عجلتين دون مستمسكات".

وتابع أنه "ستستمر قواتكم الأمنية في تنفيد مهامها وفرض الأمن وأنفاذ القانون في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة اي تحدي او تهديد لسلطة القانون".

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