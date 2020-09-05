نصيف: إعادة بناء الدولة تبدأ من مكافحة الفساد وتنتهي بتثبيت الأمن وتطبيق القانون بالشارع

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعت النائبة عالية نصيف وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق.



وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات، ورغم صعوبة هذه المهمة إلا أن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً ويتم حصر السلاح بيد الدولة".واضافت نصيف أن "إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تحت مظلة القانون تبدأ من مكافحة الفساد المالي والإداري وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وتنتهي بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتطبيق القانون في الشارع"، مشيرة الى انه "حتى لو كانت هناك تحديات في سبيل تحقيق هذا الهدف وتضاربت المصالح على الصعيد الداخلي ولكن المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح والتوجهات الاخرى".وشددت نصيف على "ضرورة قيام وسائل الإعلام والمثقفين والناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بدعم هذه الحملات الأمنية من أجل عراق آمن يطبق فيه القانون على الجميع"./انتهى10

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