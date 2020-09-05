القبض على متهم في الديوانية بحوزته قنابل يدوية وكمية كبيرة من الاعتدة

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم بحوزته قنابل يدوية وكمية كبيرة من الاعتدة والحشوات والصواعق.وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان مفارز من شرطة الشامية القت القبض على متهم من المهناوية كان يستقل سيارة نوع تويوتا .واضاف " ضبط بحوزة المهتم على /5/ قنابل يدوية دفاعية وهجومية ( رمانات) و/200/ اطلاقة BKC و /400/ اطلاقة احادية و/5/ صواعق و/4/ قناني TNTو/8/ حشوات واطلاقات قناص وتم احالته للجهات الامنية المختصة / انتهى

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