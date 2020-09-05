خطة انتشار امني لتحصين القطعات الامنية في ريف خانقين بديالى

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعتمدت القوات الامنية خطة انتشار امني لمواجهة هجمات داعش الليلية في قضاء خانقين في محافظة ديالى .وقال دلير حسن قائممقام خانقين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القوات الامنية والحشد الشعبي اعتمدت خطة انتشار امني لتحصين قطعاتها والنقاط الامنية لصد هجمات داعش الليلية التي تستهدف مناطق ريف خانقين شمال شرق بعقوبة .



مبينا ان اعتماد خطط استباقية تاتي لمنع الهجمات الداعشية المميتة التي تشنها العصابات الارهابية .ودعا حسن الاجهزة الاستخبارية الى تكثيف جهودها والتعاون المعلوماتي لاجهاض مخططات داعش الارهابي وانهاء تواجد عناصره في المنطقة /انتهى

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