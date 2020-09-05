بسبب القصف التركي.. تهجير سكان 500 قرية شمال العراق

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 17 محرم 1442 هـ - 05 سبتمبر 2020 KSA 10:56 - GMT 07:56 تارخ النشر: السبت 17 محرم 1442 هـ - 05 سبتمبر 2020 KSA 09:19 - GMT 06:19

المصدر: دبي - العربية.نت

تسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو/حزيران الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.فقد كلّف برلمان كردستان، عدداً من اللجان بمتابعة وحصر أضرار الحرب بين الجيش التركي وحزب العمال في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وسنجار، ولدى إعداد تقاريرها بيّنت اللجان أن تركيا توغلت بعمق 15 كيلومتراً في أراضي إقليم كردستان، وأن أكثر من 500 قرية أخليت وهجرها سكانها خوفاً من الحرب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وحسب تقارير هذه اللجان فقد تم في محافظة أربيل "إخلاء 55 قرية من أصل 73 قرية حدودية، وأدت الحرائق التي التهمت حقول ومزارع وبساتين المنطقة نتيجة للعمليات الحربية إلى خسائر بعشرات ملايين الدولارات، وأخليت 104 قرى في قضاء جومان وناحية سيدكان".كما جاء في التقارير أنه في محافظة السليمانية "أسفر هجوم (كونة ماسي) في 25 حزيران عن إصابة سبعة مدنيين بجروح وخلف الهجوم أضراراً مادية تقدر قيمتها بخمسة وعشرين مليون دينار، كما ألحق أضراراً بالخدمات العامة في قطاعي الكهرباء والطرق".

مروحية تركية شمال العراق (فرانس برس)

وفي محافظة دهوك، في قضاء زاخو "انتهكت تركيا الحدود في مساحة عرضها 40 كيلومتراً وعمقها 15 كيلومتراً، وأطلقت 666 قذيفة مدفع و70 صاروخاً على القرى.



كما أدت العمليات العسكرية إلى مقتل 6 مدنيين في المحافظة".كما أقامت تركيا في قضاء زاخو 18 موقعاً عسكرياً، وقصفت بالمدفعية 25 قرية تابعة لناحية دركار، وبات 200 مزارع عاجزين عن العودة إلى مناطقهم، كما جرى قصف 13 قرية تابعة لناحية باطوفا بالطائرات، وأخليت 27 قرية، وبلغ مجموع العوائل المتضررة من هذه العمليات 400 عائلة".وفي قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، تم "إخلاء 198 قرية من أصل 348 قرية تابعة للقضاء، وقتل 4 مدنيين وجرح 28، كما جرى إخلاء 80% من قرى ناحية جمانكي، وست من قرى كاني ماسي وبرواري بالا، ونزحت 2500 عائلة، وأخليت 85 قرية من أصل 92 قرية تابعة لناحية شيلادزي، وفي ناحية ديرلوك أخليت 42 قرية من أصل 56 و24 قرية تابعة لدينارتة من أصل 91، وقتل تسعة مواطنين وجرح 21 على مدى 24 سنة".

مقاتلو حزب العمال الكردستاني في سنجار

هذا وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.



وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

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