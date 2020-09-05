القانون الاكثر التهابا على طاولة البرلمان العراقي..هذا اليوم

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أولى جلسات فصله التشريعي الجديد الذي بدأ امس الأول....

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