نساء “داعش” المحتجزات ببَغداد .. هذه احلامهن!

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية إن نحو 800 امرأة تنتمي لداعش محتجزات في سجن الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد، من جنسيات مختلفة، كثيرات منهن لا زلن ...

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