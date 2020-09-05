في أربيل.. نزهة عائلية تنتهي بهلع بسبب ثعبان داخل سيارة!

2020/09/05 | 11:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت العائلة إلى ركن سيارتها في الشارع الرئيسي بمنطقة شورش وسط مدينة أربيل - صورة إرشيفية

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