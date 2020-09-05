مصرف الرافدين: قروض 50 مليون للموظفين و30 للمواطنين لتأهيل الدور السكنية

2020/09/05 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين منحه قروضا تصل لـ50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين.

وقال المصرف في بيان ان “القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن”.

واضاف ان “مدة تسديد القرض 10 سنوات مشيرا الى ان التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض”.

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