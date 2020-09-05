آية … إبراهيم … عظماءُ على مُنحنَى المعادلة الرباعية - فاطمة ناعوت

2020/09/05 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت طبيبةُ المستقبل القريب: "آية طه حسين"، وطبيب المستقبل القريب: "إبراهيم عبد الناصر راضي"، وجهان مصريّان جميلان، من تلك التي تصادفُها في كل مكان.



الأولى ابنة محافظة البحيرة، والثاني من محافظة الإسكندرية.



لم يلتقيا من قبل، وإن جمعت بينهما عديدُ الأشياء.



جمعَ بينهما الوطنُ، والملامحُ المصرية الآسرة.



جمع بينهما تقاربُ العمر، حيث أنهيا هذا العام امتحانات الثانوية العامة بمجموع فائق، ربا على ال 99٪-;- ......





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