مصادر نيابية: سلاح العشائر “الثقيل” أربك المشهد الأمني

2020/09/05 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر تحالف الفتح أن السلاح المنفلت وخصوصاً السلاح الثقيل الذي تمتلكه بعض العشائر في محافظات الوسط والجنوب قد أربك المشهد فيها بشكل كبير.

ومع استمرار الصراعات المسلحة بين العشائر طيلة السنوات الماضية، أكدت مصادر نيابية أن تلك النزاعات لها أضرار اقتصادية كبيرة، حيث أنها تنقل صورة سيئة عن العراق وتمنع قدوم الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في المناطق التي تراها غير مستقرة، مطالبين الحكومة باستمرار مساعي نزع تلك الأسلحة وإعادة هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية.

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