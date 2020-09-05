الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن جاهزيتها لعقد جلسات البرلمان

2020/09/05 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، عن جاهزيتها لعقد جلسات المجلس.وقال الأمين العام للمجلس سيروان عبدالله في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم السبت ، “تم اكمال التحضيرات والاستعدادات لعقد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها بعد ظهر اليوم والجلسات القادمة”.جاء ذلك خلال تفقده سير هذه الاجراءات مع نائبي الأمين العام والمدراء العامين لدوائر […]

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