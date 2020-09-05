تحرير مدير شركة “مرسيدس” من مختطفيه في بغداد

2020/09/05 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد جهاز الأمن الوطني،اليوم السبت، بتحرير مختطف من خاطفيه في بغداد،مبينا ان المختطف يعمل مديرا لفرع شركة مارسيدس بالعراق.وقال جهاز الامن في بيان، ان “بعد التحري والمتابعة من قبل مفارز جهاز الامن الوطني، تمت مداهمة منزل في منطقة حي القاهرة ببغداد وتحرير المختطف”.وأضاف البيان، ان “الشخص المختطف كان اردني الجنسية ويعمل مديرا […]

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